孔劉再度來台　出席手機代言記者會

韓國男神孔劉去年以電影《屍速列車》、韓劇《鬼怪》翻紅，17日中午孔劉搭機抵台，並出席下午華碩新款手機ZenFone 4代言記者會。（陳麒全攝）

韓國男神孔劉去年以電影《屍速列車》、韓劇《鬼怪》翻紅，17日中午孔劉搭機抵台，並出席下午華碩新款手機ZenFone 4代言記者會。（陳麒全攝）

韓國男神孔劉去年以電影《屍速列車》、韓劇《鬼怪》翻紅，17日中午孔劉搭機抵台，並出席下午華碩新款手機ZenFone 4代言記者會。（陳麒全攝）

韓國男神孔劉去年以電影《屍速列車》、韓劇《鬼怪》翻紅，17日中午孔劉搭機抵台，並出席下午華碩新款手機ZenFone 4代言記者會。

孔劉下機時戴著墨鏡、身穿SUPREME迷彩外套、手提SUPREME旅行包，神情看來有些疲累，但走出登機門時，仍親切地與現場媒體及粉絲揮手致意，隨即搭乘環宇商務中心電動車離開，但少數粉絲仍不死心地在後方狂追。

孔劉今年4月首次訪台舉行見面會，吸引了5000名「孔太太」前來會面，創下韓國男星見面會單場出席粉絲人數最高紀錄。時隔不到半年再度訪台，出席台灣品牌華碩在內湖舉行的新款手機代言記者會，以新台幣6千萬元價碼，追平宋仲基、李敏鎬紀錄。

(中時)