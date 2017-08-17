南臺科技大學開設越南海外實習培訓專班

南臺科技大學一條龍式新南向人才培育，日前率學生參訪越南，與當地昶勇實習生交流。(南臺科大提供)

人才培育新南向！南臺科技大學連續5年送實習生至馬來西亞、新加坡、越南、印尼、泰國等地實習，今年因應新南向，更開設越南海外實習培訓專班，完成越南文化及語言課程訓練、通過越南語面試後，由職涯發展暨校友中心主任陳定宏帶領22位工學院、商管學院及人文學院學子前往越南參訪。南臺指出，接下來將與台商企業遴選實習生前往越南實習，一條龍式新南向人才培育方式，為學生及企業創造雙贏。

此趟參訪行程包含中鋼住金、味丹、今立集團、鋒明集團、協楊木業、美之城渡假村、眾安科技、喬盟、昶勇及胡志明台北學校等地參訪，涵蓋鋼鐵、食品、鞋材、腳踏車坐墊、傢俱、膠帶、各種球類等企業類型。

「未來，想到越南就業。」企管系三年級莊幸修表示，實際到越南才發現與想像中有很大差異，不論是當地市容或是宗教文化，與台灣沒有太大落差，就連部分越南語單字也與中文很相似，同時也感受到臺商企業把員工視為重要資產，他也感謝學校提供培訓課程及參訪機會，讓到越南就業成為未來選項。

南臺科大與越南臺商清祿鞋業已有2次實習合作經驗，7位實習生在畢業後皆獲得留任，今年首次安排培訓課程與實地參訪，目的為擴大及強化南臺科大與越南臺商企業的連結。

台商企業也提醒同學，英文能力將是在多國籍幹部工作環境中，重要能力指標之一。陳定宏主任表示，南臺越南校友畢業回國後，是台商企業愛用的人才，不僅精通中英文，也了解台灣文化，對公司經營有很大幫助，校方也將繼續為台商企業及越南校友媒合就業，未來也期盼與越南校友共同拓展實習及就業機會。

(中時)