新虎尾溪之橋 通高鐵雲林站捷徑

高鐵雲林站聯外橋樑工程動土。(許素惠攝)

為紓解高鐵雲林站聯外運輸需求，跨新虎尾溪新橋與中正橋改建拓寬上午動工，可望打通虎尾至西螺的交通瓶頸。

該工程經費經立委劉建國、蘇治芬、張麗善等協助爭取，由雲林縣府發包動工。

雲林縣長李進勇表示，工程預計興建一座橫跨新虎尾溪銜接二崙及虎尾特定區長達174公尺的新橋，橋塔設計融入雲林農業首都的象徵，以金黃色「稻穗」為概念，完工後可兼具交通及美感的雙重功能，將成為雲林的新地標。

李進勇說，另外連結虎尾與西螺的中正橋(當地俗稱吳厝橋)，是縣道145線的重要樞紐，但原有橋面寬不足，導致交通阻塞，本次改建會將橋面拓寬至19公尺，並將原有車道重新配置，完工後可有效解決交通問題。

民進黨雲林縣議會黨團總召蔡秋敏感謝縣府為縣民打造一條安全回家的路；二崙鄉長鍾福助說，此工程的完工將讓鄉民們在10分鐘內就可抵達高鐵站，為二崙鄉民帶來很大的便利。

縣府工務處長彭子程表示，新虎尾溪橋梁為新建，不影響原有交通，施工期間將以維持既有交通動線為原則，如需封閉道路(如新虎尾溪橋梁引道)，會妥適規畫替代道路及導引告示牌面；而中正橋拓寬改建施工順序則以「先拓寬，後改建」為原則，施工中仍維持車輛通行，僅進行部分車道封閉的交維措施。

(中時)