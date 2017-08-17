新創客家展售會 周五高雄大遠百登場

新創客家展售會將於周五高雄大遠百登場。（柯宗緯翻攝）

新創客家展售會將於周五高雄大遠百登場。（柯宗緯翻攝）

新創客家展售會本周五、六（18、19日）將在高雄大遠百登場，客委會為鼓勵青年新創客家事業，提供總額高達600萬元創業獎勵金，辦理「青年新創客家事業競賽」，當天將精心安排早鳥優惠、新品走秀、有獎問答、免費DIY體驗及滿額摸彩活動，透過實質展銷活動，提升青創業者能見度。

客委會表示，為鼓勵青年朋友們投入新創客家事業，今年繼續結合地方政府推辦「青年新創客家事業競賽」，以競賽獎勵方式持續輔導青年新創客家事業，提供經費挹注、創業資源及行銷支援等支持體系，讓青年工作與客家文化生活結為一體。

同時積極舉辦「媒合工作坊」、「聯合諮詢」、「創業HAKKA GO講堂」、「聯合展售會」及「標竿企業觀摩」等活動，提升青年創業的軟實力，競賽結束將依競賽指標選出表現優異者，每名頒發40萬元獎勵金，以鼓勵更多青年加入客家產業行列。

客委會表示，目前30家參加競賽的新創事業者，產品多元融合客家文化、生活態度與精神等不同面向，此次競賽聯合展售活動於高雄大遠百戶外廣場熱鬧登場，匯集全台各具特色的新創事業者，產品橫跨農特產、工藝、文創、微旅行及食品等各種產業型態；每一個產品或服務背後都是一個動人的故事，訴說著客家人為理想而執著堅持的硬頸打拼精神，並散放出客家文化的迷人風采。

現場也特別邀請美濃龍山國小客家獅團、葉鈺渟&Lucky7樂團、哈旗鼓文化藝術團及藍衫樂舞團精彩演出。

(中時)