維州暴動風波 美軍5將同聲譴種族主義

至少已有5位美國軍方將領16日紛紛推文，譴責白人至上主義者和極右分子上周末在維吉尼亞州夏綠蒂維爾市的暴力示威，此不尋常舉動，擺明與總統川普唱反調，讓川普更形孤立。

美軍將領傳統上忠於總統，在政治上保持中立，不採取任何立場，因此這番舉動極不尋常，引起各方注意。

海軍作戰部長理查森（John Richardson）上將在推特上寫道：「夏綠蒂維爾市事件絕不能輕縱，美國海軍永遠會對抗仇恨與不包容。」

陸戰隊司令奈勒（Robert B. Neller）也推文回應，指種族仇恨和極端主義在美國不能立足。正義、勇氣和承擔等核心價值，才是陸戰隊隊員的生活和行動框架。

陸軍總參謀長米利（Mark Milley）16日也發表文章，強調：「陸軍不能容忍我們當中有種族主義、極端主義或仇恨。這些東西違背我們自1775年以來的價值觀。」

空軍副參謀長戈德芬（Dave Goldfein）上將也立即發文表示：「我支持我的同儕們。」

國民兵事務局局長冷耶爾（Joseph Lengyel）上將則發文表示：「我和其他參謀長一樣，譴責種族主義、極端主義和仇恨情緒。多元才是我們的力量。」

(中時)