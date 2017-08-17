首次報名就入會　桃衛局參加APACPH研討會

桃園衛生局長蔡紫君以會員身份出席理監事會議及學術研討會。（衛生局提供）

桃園市政府衛生局今年首度申請就通過正式成為APACPH會員，由局長蔡紫君昨天在理監事會議中接受聯盟會長授證。（衛生局提供）

1984年在聯合國世界衛生組織（WHO）與國際兒童基金會（UNICEF）共同推動下正式成立的APACPH，是亞太地區除WHO以外最大的公共衛生學術團體，會員囊括亞太地區近20個國家。

桃園市政府衛生局今年首度申請就通過正式成為APACPH會員，8月15日由局長蔡紫君以會員身份出席理監事會議及學術研討會，16日在理監事會議中接受聯盟會長授證，頒發會員證書。

衛生局強調，參加APACPH研討會能提升桃園在國際間的能見度，並與他國互動，這次則是針對衛生局18篇包括健康促進、傳染病防治、肥胖防治、醫療衛生政策、公共護理和社區健康等有關桃園公衛議題的成果進行發表。

(中時)