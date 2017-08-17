台電新增2部機組 金門2019年更來電

台電塔山發電廠長陳文寬（中）偕金門區營業處長楊崇和（右）等人勘查發電設施。（李金生攝）

台電塔山發電廠長陳文寬說明金門電力系統可靠出力現況。（李金生攝）

台電塔山發電廠長陳文寬（左）強調，目前大金門發電機組裝置容量可滿足用電需求。（李金生攝）

台電已為新增機組進行海水進水管路的佈放工程。（李金生攝）

台電塔山工務所主任江鈞平（右）說明新增機組的準備作業。（李金生攝）

台電塔山發電廠將新增2部機組，目前正進行管線穿越路徑工程。（李金生攝）

全台剛走過大停電危機，外島金門電力備受關注。台電宣布明年將在全島發電心臟的塔山發電廠，新增2部合計裝置容量2萬2300瓩的德國製柴油機組，預定2019年5至8月間完工運作，期待最先進的全新發電機組，不但要讓金門不會缺電，更要提供符合環保的優質電力。

目前，即將新增進駐的編號第9、10號發電機組，已由塔山發電廠完成空間預留和期前規畫作業，同時包括海水進水管路的佈放工程也加緊施工中，預定在今年10月間進入主體工程施作，為這2部讓金門更來電的機組，做好「入厝」的先期準備。

塔山發電廠長陳文寬今（17）日率同塔山工務所主任江鈞平等高階技術人員，偕台電金門區營業處長楊崇和勘查現場時強調，新增機組完成建置後，金門電力供應將更趨穩定、優質，提供金門在招商引資，發展經濟的過程中，更有力的保障。

陳文寬指出，大金門地區今年入夏以來，尖峰負載是7月24日的用電量5萬5061瓩，隨著天氣一天比一天炎熱，用電量將會持續增加，但以目前大金門發電機組裝置容量8萬8912瓩（含風力發電4000瓩）來看，可靠淨出力為6萬5042瓩，尚能滿足地區用電需求。

陳文寬並指出，隨著金門進行重大基礎公共建設，產業發展腳步不斷往前邁進，用電量勢必跟進成長，台電預估至2019年金門尖峰負載將達6萬3217瓩，為預防金門在發展過程中有「缺電」之虞，有關塔山發電廠新設第9、10號機組，合計裝置容量2萬2300瓩的德國製造柴油機組發電工程，在台電與縣府攜手努力下，已在今年6月8日順利發包。

依據台電的規畫進度，該項新設工程預定10月動工，明年8、9月間運抵金門裝機，並在2019年5至8月間完工後，交由塔山發電廠運作，屆時大金門發電機組的裝置容量可達11萬1212瓩。

台電為確保這項金門重大建設的順利進行，已在金門成立塔山工務所，技術人員陸續進駐；陳福海縣長要求縣府相關單位全力協助，合力如期如質完成。

(中時)