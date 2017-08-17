改善南市東區供水 25日上午9時起停水23小時影響19萬戶

停電後又要停水，自來水公司第六區管理處為了解決台南市東區地勢高，停水後復水緩慢問題，25日上午9時起，將進行第二階段幹管改接工程，預計將停水23小時，停水與水壓降低用戶共19萬戶。

才剛停完電，接著又將停水，水公司10日將完成第一階段的管線改善工程，接著第二階段大幹管改善工程25日開始，這次停水涵蓋區域包括東區、南區、永康區、仁德區共98997戶。水壓降低區域涵蓋東區、北區、中西區、南區、永康區與仁德區共87493戶，共計受影響約19萬戶。

水公司表示這次工程完工後，將可提升東區供水穩定度，縮短復水時間。

停水區域包括國道一號高速公路銜接太子路、三爺宮溪、國道一號高速公路西，86快速道路以北。永康區中山南路銜接柴頭港溪、小東路、林森路二段、林森路一段、健康路一段、南門路、國民路、大同路、機場路以東，永康區中正路以南。

水壓降低區域包括永康區中正南路銜接西門路四段、西門路三段、西門路二段、西門路一段、中華南路一段、永成路二段、永成路一段以東。永康區中山南路銜接柴頭港溪、小東路、林森路二段、林森路一段、健康路一段、南門路、國民路、大同路、機場路以西。永康區中正路以南，86快速道路以北。

(中時)