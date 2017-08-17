殯葬服務新趨勢？ 日業者推「得來速上香」
隨著時代潮流演進，傳統殯葬服務也開始有了轉變，近來就有日本業者宣布將推出「得來速上香服務」，讓參加喪禮的民眾，可以不用下車就能完成簡單祭祀流程，直接省去不少時間。
據《Norimono News》報導，這項「得來速上香服務」是由日本冠婚葬祭愛知集團所推出，預計將在其旗下新建的殯儀館「上田南愛昇殿」施行。如同餐飲業者免下車即可點餐的概念，得來速上香同樣是民眾開車到一個窗口後，先用平板電腦登記姓名，並將奠儀、鮮花等供品交至櫃台，最後還可用自動上香系統當場上香。而位在喪禮會場內的往生者家屬和與會者，可透過現場的螢幕觀看來者上香的即時影像。
至於為何會規劃此項服務，業者指出，主要是考量到許多長者因行動不便，本來想要參加卻又怕麻煩別人，只好放棄；再者，喪禮舉辦時間經常和上班時間相撞，對於一些忙碌的人來說，要抽出時間前往並非那麼方便，因此免下車上香能使更多人出席喪禮，又不會佔去太多時間。
事實上，這幾年來各地殯葬業者皆推出不少革新的服務，像是線上拜拜、線上誦經，甚至網購葬禮都有，雖有許多民眾認為這種方式不夠隆重而反對，但也有不少人認為心意重要即可，是否遵照禮統就只是形式上的問題罷了。
(中時電子報)
文章來源：《Norimono News》
關鍵字：殯葬
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