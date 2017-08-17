他力挺李敖女兒「老窮說」：台灣是個可惜的地方

崔惟楷贊同李文的言論，感嘆「台灣是個很可惜的地方」。(圖／翻攝自崔惟楷臉書、陸網)

劉樂妍心疼台灣根本沒有進步。(圖／翻攝自劉樂妍臉書)

李敖女兒李文日前闊別20年，悄悄回台定居，她透露對台北的感受是「老、舊、窮、落伍」，引起不少爭議，音樂人崔惟楷16日在臉書發表看法，他贊同李文的言論，感嘆「台灣真的是個很可惜的地方」。

崔惟楷認為台灣很多產業本來都名列前茅，後慢慢掉進谷底，電信業者網速永遠比國外慢，電玩產業從自創變為進口代理，電視產業也都還沒有全HD化，自製節目也都被大陸綜藝戲劇取代，「別人新媒體都玩爛了，台灣才慢慢跟進」。

而以前引以為傲的科技產業慢慢外移，這些劇情不停發生，就像碰到大停電，才來覺醒有沒有要改善的，「台灣不是老也不是窮，只是以前的創意跟創新少很多」，變成一窩峰仿製別人，造成更多泡沫化，「政府沒有方向創新、人民也沒有方向、經濟變成死水」。

他認為台灣要改變，應該從政府做起，「國營企業帶頭改變創新，創造更多就業機會」，而不是這邊有問題才來救這邊，「台灣不應該是一個這樣讓大家自生自滅的地方」。劉樂妍也轉發他的貼文，表示看到自己故鄉這樣很心疼，因為台灣根本沒有進步。

(中時電子報)