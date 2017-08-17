小小瑜見娃娃噴少女心 男友摸頭暖哄甜爆！

小小瑜穿情侶裝首放閃，甜勾男友約會。（圖／取材自小小瑜 張芯瑜臉書）

女星小小瑜（張芯瑜）擁有天使般臉孔及魔鬼身材，以甜美笑容與超強親和力深受粉絲喜愛，近期張芯瑜因健康因素，逐漸減少工作量，不過她仍會在臉書分享生活大小事，近日小小瑜更難得首放閃，與圈外男友同穿深色情侶裝約會，小倆口逛到絨毛娃娃餐廳時，小小瑜更是少女心大噴發，男友超暖摸摸張芯瑜的頭，牽著她進餐廳，甜蜜爆表。

小小瑜自從大方認愛大2歲美商公司經理後，近日終於首放閃，她甜勾著男友，小鳥依人依偎在對方身旁，小倆口一起穿深色情侶裝約會，小小瑜更在臉書透露：「我男友把盪鞦韆唸成蛋鞦韆」，字裡行間滿是甜蜜，而當兩人逛到夢幻絨毛娃娃餐廳時，更是讓張芯瑜少女心噴發，小小瑜甜說：「他摸摸我的頭，拉著我的手，坐在盪鞦韆的椅子上喝飲料」。

小小瑜約會宛如偶像劇般浪漫，談到男友，張芯瑜滿是甜蜜，她曾大讚對方是上進又認真的年輕人，這回男友MAN度爆表，又因口誤逗樂小小瑜，也讓張芯瑜甜說：「哈哈哈哈他每天都逗」，面對網友催婚，她更是大方說「好喔」，也讓外界很期待小小瑜的好消息。

(中時電子報)