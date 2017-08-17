價廉易改裝 陸愛用俄米-17直升機

中國2017年中又採購了4架俄羅斯米-17E（Mi-17E） 「河馬」通用直升機，預定1年內交機。而先前中方在2016年末，已經採購了包括6架米-17E在內的18架俄製直升機。

《戰略之頁》（Strategy Page）網指出，儘管中國有自己的直升機工業，但會繼續向俄羅斯採購米-17E，是由於它目前需要更多軍用運輸直升機機，還有其他型號的俄製直升機。而對中國來說，少量自製這些直升機並不實際。

俄軍至今捉襟見肘，仍有預算問題，而最近合併多數俄羅斯直升機公司而成立的俄羅斯直升機（Russian Helicopter Corporation），也主要針對外銷正卯足了勁，而面對像中國這種訂單源源不絕的貴賓，更願意加速趕製。由於俄羅斯侵略烏克蘭，併吞了克里米亞，而受到國際制裁，因此丟了部分直升機訂單。而受影響最大的，就是由美國埋單的阿富汗訂單。如今阿富汗已放棄米-17，而改用美國UH-60「黑鹰」（Black Hawk）直升機。

事實上，中國早在2012年時，也曾訂購52架米-171E直升機，俄方已於2014年交機。這款直升機能運載多達37名乘員，或是4噸貨物，而它的引擎在高溫與高海拔地區尤其耐用。

(中時電子報)