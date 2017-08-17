新黨嗆出走藍營 吳敦義：不希望分手
新黨主席郁慕明昨天(16日)接受本報專訪時指出，新黨與國民黨理念已不同，彼此仍是朋友不是敵人，但因理念已不合，以後各走各的。對此，國民黨準主席吳敦義今(17日)下午受訪表示，「當然不希望分手（與新黨）」，國民黨希望與親民黨、新黨維持團結關係。
吳敦義說，民國96至97年時，國民黨與親民黨、新黨團結一心，因此在立委選舉贏得將近80%席次，也讓馬英九在總統大選獲得765萬票，這是團結所得到的成果；國民黨、親民黨、新黨過去有一致的基本方針與政策，在民進黨執政下，「我們當然希望團結」。
郁慕明昨天也抨擊，「藍綠都在賣台」，新黨要追求「中華民族復興」，願與大陸追求統一及民族復興。
吳敦義則重申「九二共識，一中各表」是歷史事實，兩岸在1992年經過幾次談判，我方海基會當時依據當時總統核定，把兩岸基本論述建立在，兩岸都堅持「一中原則」，但其含義雙方同意用口頭方式做各自表達，也就是「九二共識，一中各表」的基礎。
吳說，「九二共識，一中各表」可以穩定兩岸和平發展，另一方面又能在中華民國憲法架構之下，讓國人有大約一致的原則；這確保了兩岸後來至少8年的穩定關係，這種和平穩定關係很珍貴不能放棄。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。