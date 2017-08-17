新黨嗆出走藍營 吳敦義：不希望分手

新黨主席郁慕明昨天(16日)接受本報專訪時指出，新黨與國民黨理念已不同，彼此仍是朋友不是敵人，但因理念已不合，以後各走各的。對此，國民黨準主席吳敦義今(17日)下午受訪表示，「當然不希望分手（與新黨）」，國民黨希望與親民黨、新黨維持團結關係。

吳敦義說，民國96至97年時，國民黨與親民黨、新黨團結一心，因此在立委選舉贏得將近80%席次，也讓馬英九在總統大選獲得765萬票，這是團結所得到的成果；國民黨、親民黨、新黨過去有一致的基本方針與政策，在民進黨執政下，「我們當然希望團結」。

郁慕明昨天也抨擊，「藍綠都在賣台」，新黨要追求「中華民族復興」，願與大陸追求統一及民族復興。

吳敦義則重申「九二共識，一中各表」是歷史事實，兩岸在1992年經過幾次談判，我方海基會當時依據當時總統核定，把兩岸基本論述建立在，兩岸都堅持「一中原則」，但其含義雙方同意用口頭方式做各自表達，也就是「九二共識，一中各表」的基礎。

吳說，「九二共識，一中各表」可以穩定兩岸和平發展，另一方面又能在中華民國憲法架構之下，讓國人有大約一致的原則；這確保了兩岸後來至少8年的穩定關係，這種和平穩定關係很珍貴不能放棄。

(中時)