將軍為何哈超跑？傳喜歡對象被「愛快羅密歐男」追走

「將軍」會愛上超跑，據傳跟他年輕時與愛快羅密歐的一段愛恨情仇有關；車輛圖片為示意圖。（小圖／中天畫面、大圖／翻攝自Alfa Romeo官網）

弘大貿易公司執行長、超跑名人「將軍」鄭為元日前因「碎屍萬段」事件成為熱門討論話題，也讓許多人好奇，他為什麼會愛跑車成癡，有傳這和他年輕時喜歡的一名女子有關。

公司代理LED專用螢光粉的鄭為元目前55歲，據傳身家20億元，這些年來，他因為先後買下超跑界的4大名車而聞名，最多曾同時擁有12輛、總值逾5億元的跑車。

而鄭為元之所以會對跑車這麼痴迷，根據《鏡傳媒》指出，是因為他年輕時擔任業務還沒什麼錢、開的車是福特，結果喜歡的女生被個開Alfa Romeo（愛快羅密歐）的男生追走，他因此努力賺錢並開始愛上超跑。

(中時電子報)