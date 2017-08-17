時力提案設停電調查小組 大綠嗆作秀

時代力量針對815大停電提案要求立法院成立調查小組，調查整起事件的問題，民進黨團書記長李俊俋質疑這是在「作秀」。時代力量立委徐永明下午憤怒反擊，嗆李俊俋「這什麼鬼話？」停電影響太大，讓行政機關自己查不會有結果，立法院要負起責任。

大綠小綠今天針對停電事件火藥味濃厚，時代力量提議成立調查小組，李俊俋質疑，立委真的有電業上的專業嗎？沒有專業性能調查出什麼？不是藉由這個「作作秀」、「上上鏡頭」而已？

民進黨團總召柯建銘也指責時代力量搞錯，立法院沒有調查權而是調閱權，院級的叫做調閱委員會，委員會內才是成立「小組」，柯建銘也不認同在臨時會期間成立調閱委員會，臨時會沒有幾天，若還要成立調閱委員會，決定運作規則等，前瞻預算就不用審了。

徐永明則是批評李俊俋，「難道嘉義市沒有停電嗎？講時麼鬼話？」徐永明認為停電是重大事件，立法院應介入了解；徐永明也劍指新系的中油董事長陳金德，「不要趴趴走，到處亂放話，你是被調查的人，你這樣到處走，立法院不會有動作嗎？」

(中時)