費茲傑羅號驅逐艦追撞意外 美軍追晉7名死亡官兵
據美國《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，今年6月月於日本關東伊豆外海，與日本郵政（Japan Post）租用菲律賓籍輪船相撞，造成大面積損壞且造成艦上7名官兵殉職的美軍費茲傑羅號驅逐艦（USS Fitzgerald DDG-62），今日由美國海軍宣布，將對這7位殉職士官兵追晉軍階。而目前已拖回港口進行維修的費茲傑羅號，由於主要傷及船內的電子設備，需要大範圍的更新，造成目前預估的維修費用，但恐將上看5億美元（約151.5億台幣）之多。
服役於1995年的費茲傑羅號驅逐艦，以越戰時陣亡的美國海軍上尉威廉·查爾斯·費茲傑羅（William Charles Fitzgerald）命名，屬於阿利伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）之一，排水量為8,886噸，目前隸屬於第七艦隊，平日駐紮於日本橫須賀港。艦上最大乘載官兵人數為281名，搭載一架SH-60海鷹號直升機（SH-60 Seahawk），武器則裝備有BGM-109型戰斧式飛彈（Tomahawk cruise missile）等。
意外殉職身後獲晉升的士官兵名單：
一、諾亞·賀南德斯（Noe Hernandez），26歲、德州人，晉升為海軍上士。
二、卡洛斯·希拔言（Carlos Victor Ganzon Sibayan），23歲、加州人，晉升為海軍上士。
三、黃玉張（Ngoc T Truong Huynh），25歲、康乃狄克州人，晉升為海軍中士。
四、慎吾·道格拉斯（Shingo Alexander Douglass），25歲、加州人，晉升為海軍中士。
五、達科塔·里格斯比（Dakota Kyle Rigsby），19歲、維吉尼亞州人，晉升為海軍下士。
六、沙維爾·馬丁（Xavier Alec Martin），24歲、馬里蘭州人，晉升海軍士官長。
七、小加里·雷姆（Gary Leo Rehm Jr.），37歲、俄亥俄州人，晉升海軍士官長。
(中時電子報)
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