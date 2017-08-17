輪休慢跑練身體 46歲警反而猝死留下2幼子

警五分局交通分隊小隊長田安民（右）曾獲得警局表揚好人好事，16日運動後返家猝死，同事不勝唏噓。（第五警分局提供）

警察勤務壓力大，不少警員以運動保健康，台南市第5警分局交通分隊小隊長田安民16日利用輪休在住家附近跑步健身，返家後突然休克，家人送醫後，醫院晚間8時許宣布心因性猝死，他身後留下兩幼子，警分局將協助料理後事。

46歲田安民是第5警分局交通分隊小隊長，從警24年，有15年都在北區服務，去年1月剛升任小隊長。他曾在立人派出所服務時，因查獲李姓通緝犯，他得知李嫌獨自撫養兩女，面對牢獄之災，最牽掛的是兩女將無人照顧，於是主動關心予以協助，獲得警局好人好事表揚。

年輕的田員意外過世，身後留下14歲與3歲的兩名幼子，分局同事得知消息，都感到不捨難過，有的同事提到現在警察工作不定時，身體勞累都靠自己硬撐，還被砍年金，發生了意外，家人根本沒保障，想起田男46歲猝死，不禁大嘆無奈。

台南市警5分局分局長黃光榮趕到醫院慰問家屬，並肯定田員為社會貢獻，交代幹部將全力協助田家料理後事。

(中時)