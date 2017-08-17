台中警好親民 俄羅斯美女主播慕名採訪
台灣警察親民的良好形象，讓遠在4371公里外的俄羅斯電視臺慕名而來。17日下午「俄羅斯-1」電視臺美麗的女主播伊蓮娜（Miss Elena Nikolaevz）及其採訪團隊到台中市政府警察局專訪局長陳嘉昌，對台中警察親民及「警民合作」留下深刻好印象，直說這就是她最難忘的台灣人情味。
這是伊蓮娜主播第二次來台灣，主要是來台中採訪警政工作及「警民合作」方面的推展，其間除專訪局長陳嘉昌之外，還參訪了警察局勤務指揮中心110受理報案、派遣警力系統及鑑識中心(首間ISO認證)DNA鑑定實驗室。
局長陳嘉昌說，台中市的治安、交安在警政署各項評比中，都呈現穩定進步，而且有多項數據顯示，臺中市確實是最宜居的美麗城市。而協勤民力(義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等)合計約23153人，更是在各方面協助了警察同仁分擔「守護治安、交安」的重責大任，讓俄羅斯拍攝團隊深切了解，台中市警方打擊犯罪、掃蕩毒品、保護婦幼安全的決心，以及讓罪犯聞之喪膽、密不透風的「大台中電子城牆」路口監視器防衛系統，伊蓮娜大讚這套機制，能讓民眾行的安全、住的安心。
「俄羅斯-1」電視台在俄羅斯有1億的廣大收視人口，也是俄羅斯總統普丁每日必看的電視頻道，該電視台為何會選擇採訪台中市警政，原來伊蓮娜的台灣友人，星光教育文化基金會執行長黃祖兒說，她自己本身住在臺中，感受台中治安穩定良好，當伊蓮娜問她意見的時候，她不作它想，一定要讓國外媒體採訪台中市優質警政服務。
(中時)
關鍵字：俄羅斯
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。