台中警好親民，俄羅斯美女主播慕名採訪

「俄羅斯-1」電視臺美麗的女主播伊蓮娜（Miss Elena Nikolaevz）及其採訪團隊來台專訪台中市警察局。(馮惠宜翻攝)

「俄羅斯-1」電視臺女主播伊蓮娜及採訪團隊到台中市政府專訪警察局局長陳嘉昌。(馮惠宜翻攝)

台灣警察親民的良好形象，讓遠在4371公里外的俄羅斯電視臺慕名而來。17日下午「俄羅斯-1」電視臺美麗的女主播伊蓮娜（Miss Elena Nikolaevz）及其採訪團隊到台中市政府警察局專訪局長陳嘉昌，對台中警察親民及「警民合作」留下深刻好印象，直說這就是她最難忘的台灣人情味。

這是伊蓮娜主播第二次來台灣，主要是來台中採訪警政工作及「警民合作」方面的推展，其間除專訪局長陳嘉昌之外，還參訪了警察局勤務指揮中心110受理報案、派遣警力系統及鑑識中心(首間ISO認證)DNA鑑定實驗室。

局長陳嘉昌說，台中市的治安、交安在警政署各項評比中，都呈現穩定進步，而且有多項數據顯示，臺中市確實是最宜居的美麗城市。而協勤民力(義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等)合計約23153人，更是在各方面協助了警察同仁分擔「守護治安、交安」的重責大任，讓俄羅斯拍攝團隊深切了解，台中市警方打擊犯罪、掃蕩毒品、保護婦幼安全的決心，以及讓罪犯聞之喪膽、密不透風的「大台中電子城牆」路口監視器防衛系統，伊蓮娜大讚這套機制，能讓民眾行的安全、住的安心。

「俄羅斯-1」電視台在俄羅斯有1億的廣大收視人口，也是俄羅斯總統普丁每日必看的電視頻道，該電視台為何會選擇採訪台中市警政，原來伊蓮娜的台灣友人，星光教育文化基金會執行長黃祖兒說，她自己本身住在臺中，感受台中治安穩定良好，當伊蓮娜問她意見的時候，她不作它想，一定要讓國外媒體採訪台中市優質警政服務。

(中時)