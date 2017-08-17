中元節將至，屏縣宣傳金紙集中焚燒

慈鳳宮推動減香8年，已明顯看到成果。（林和生攝）

中元節將至，屏縣環保局向各宮廟及民家宣傳紙錢集中焚燒。（林和生攝）

日前中央政府因減香、滅香引發風波，屏東縣政府17日趁著中元節前夕，邀集宮廟負責人進行座談，除重申對傳統信仰的尊重，更順勢推動紙錢集中燃燒及香支減量，盼維持傳統宗教精神之餘，能兼顧廟宇空氣品質。

屏縣府環保局副局長宋增紅指出，縣府推動減香運動至今已8年，走訪縣內超過1300間宮廟，已有130間廟宇響應減香，他坦言，「不燒不旺」的傳統觀念根深蒂固，短時間要改變有其難度，不過燃燒紙錢及香支除會排放二氧化碳，還會產生懸浮微粒等問題，「對的事還是必須去做」。

隨著中元節將至，環保局也全面輔導民眾、社區及納骨塔等單位，響應紙錢集中清運政策，集中後將統一送至有防制設備的焚化爐焚化，宋增紅強調，焚化前會請法師進行淨爐儀式，絕不會出現祖先或好兄弟在垃圾堆中收錢的窘境。

紙錢集中焚燒近年獲得許多民眾支持及響應，清運申請的單位也由21處增加至131處，累計近年中元節共載運553公噸紙錢。

屏東市知名廟宇慈鳳宮8年前就率先響應，不僅集中焚燒紙錢，也將原本每爐3柱香，改變為一爐一香，紙錢減量則由原本700公克減至200克，慈鳳宮總幹事鄭宇伶表示，初期不少信徒不適應，但經過多次曉以大義，大多能接受，不僅信徒未減，今年更獲得網路票選全台10大靈驗廟宇之一。

(中時)