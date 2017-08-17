醉男睡超商叫不醒，員警到場處理，發現醉男竟是竊嫌

曾姓醉男醉臥便利超商，怎叫都叫不醒，經員警大費周章才把他叫醒。（警方提供）

醉臥超商的曾嫌，經警方查證手機竟是偷來的。（警方提供）

高溫天候，超商「醉」好睡，曾姓醉男叫不醒，員警到場以他身上手機打電話通知家屬，赫然發現該手機是偷來的贓物，經帶回派出所偵訊後依竊盜罪嫌移送法辦；曾男酒測值高達1.17毫克，曾嫌也自嘆酒後誤事。

30歲的曾姓男子是在昨日深夜22時左右，喝醉酒欲回家，進了便利超商，以為進了家門，趴在地板就睡著了，店員叫不醒求助警方；草屯警分局上林派出所所長林興安與員警到場，怎叫都叫不醒，最後以冰塊、按摩都用上，大費周章才把他叫醒。

警方以他身上的手機打電話，欲通知其家屬來帶回，因打不通再詳查才露了餡，原來該手機是前天在芬草路2段的處工地偷的，經帶回派出所偵訊，並通知手機失主前來指認無誤，今上午隨案依竊盜罪嫌移送法辦。

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(中時)