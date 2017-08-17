國人外食易攝取過量鹽 香蕉加火龍果助排鈉
依據台灣國民營養健康狀況變遷調查，平均台灣國小學童至成人，男生每日鈉攝取量為4491毫克，相當於11.2克的鹽，女生是3672毫克，相當於9.2克的鹽，而衛福部對於鹽份的建議每天適量攝取量為2400毫克，相當於6公克的鹽，其中經常「外食」又喜好重口味的人，可能不自覺地吃進9～12公克的鹽，大幅增加罹患高血壓等疾病的風險。
新光醫院營養師夏子雯表示，以外食午餐「咖哩飯」為例，鈉含量達1437毫克，就佔了衛福部建議成人每日鈉攝取量的2/3，另以泡麵的鈉含量為例，包裝上標示2400毫克的鈉，等於吃一碗泡麵，一天的鈉含量幾乎已達上限，如果飲食中攝取過多的鈉，會引起口渴、水腫，血鈉過高的症狀，進而造成高血壓、心血管疾病、中風、腎臟衰竭等疾病，也容易加速鈣質流失，增加腎結石及骨質疏鬆症的風險。
夏子雯建議，外食選擇時，應看清楚食品標示，選擇鈉含量較低的食品，並外加1份生菜沙拉才能多點纖維、抗氧化物，更健康。此外，亦可利用近期盛產的香蕉、火龍果，製作成香蕉火龍果牛奶，香蕉及火龍果含有豐富的鉀離子，可以排出身體中過多的鈉，且其膳食纖維，可促進腸道蠕動，預防便祕，降低罹患大腸癌的風險。
(中時)
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