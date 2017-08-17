搬貨男右膝痛 高位脛骨截骨術保骨本
擔任搬運工的52歲曾姓男子，因O型腿導致膝蓋受力不均，近年來常感覺膝蓋內側疼痛，嚴重時甚至影響行走，就醫檢查發現右膝內側軟骨磨損情況嚴重、超過5成，經施行「高位脛骨截骨術」，藉由截骨及鋼板固定矯正彎曲，術後不僅保存原生膝關節，且靈活度不受影響。
亞洲大學附屬醫院腫瘤及關節重建科主任王大翊指出，曾姓男子因從事勞動工作、活動量大，使用「高位脛骨截骨術」可在保留膝關節的同時，藉由截骨矯正改變其下肢受力方向，再結合3D列印技術製作切割導板、將他的脛骨截個缺口，把骨頭上下撐開後，搭配新型互鎖式鋼板、加強固定效果，讓結締組織從內側關節增生，終止退化性關節炎的惡性循環，術後一個月他就恢復活動力。
王大翊說，膝關節是全身上下最容易受傷的關節，多數退化患者都是膝蓋內側磨損速度較快，最後形成O型腿，治療方式通常採取人工關節置換手術，但因每個人的膝關節角度不同，人工膝關節尺寸有限，無法完全取代原生膝關節，有些人置換關節後會影響靈活度。
王大翊強調，人們平均壽命不斷提高，但人工膝關節壽命約10至15年，避免二度施行置換關節，通常針對55歲以下中重度退化患者，會建議保存原生膝關節，建議民眾應多訓練膝關節周圍肌肉、維持標準體重，藉以延緩膝關節退化的時間。
(中時)
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