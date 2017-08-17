荷蘭一男子強闖電台 被警方逮捕

荷蘭希爾弗瑟姆市「3FM」大樓在17日遭一名持刀男子強行闖入，警方據報後趕往現場，發現可能是一起綁架案，隨即封鎖現場戒備，談判專家亦到場協助。期間廣播電台照常營運，並未中斷廣播節目。

該男子先在大樓外停車場以刀挾持一名女職員，然後強行闖入電台大樓。警方獲報後迅速趕往現場並制伏該男子，目前正在調查其作案動機。

據悉，事發前一日，已在該電台19年而且是最受歡迎的節目主持人畢林(Giel Beelen)離職，但尚不知是否與此案有關。

(中時)