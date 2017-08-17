夫妻開車注射毒品昏迷停路中 醫師經過救人
有毒品前科的夫妻陳姓男子與許姓女子今天中午邊開車邊注射毒品，結果過量導致中毒昏迷而車子停在路中央，剛好高醫泌尿科醫師錢祖明經過看到，立馬察看及施行心肺復甦術，路人也立即通報119救護車，錢醫師護送兩人到高醫急診，救回性命。
錢祖明今天中午12點58分經過自由路與察哈爾路口時，發現有1台自小客車停在路中央，車上兩人昏迷叫不醒；錢祖明說，當時兩人都全身僵硬，男子手握方向盤，頭往後仰，有呼吸心跳，女子則沒有脈博，右手握著針筒，他立即施以CPR救人，女子5分鐘後恢復呼吸心跳，送醫後，目前兩人生命徵象穩定。
錢祖明說，路見危急病患，他只是盡醫師的本份。
轄區三民一分局十全派出所據報趕到現場，在協助兩人送醫時，十全所副所長呂清男發現車上竟有1級毒品海洛因1小包、1包安非他命及針頭1支。
警方懷疑送醫男子陳男（33歲，毒品前科）與女子許女（33歲，毒品前科），恐是因施用毒品才導致身體不適昏倒，所幸兩人經送醫後，漸漸恢復意識。
警方調查，兩人是夫妻，陳男向警方坦承今天有施用毒品，目前虛弱留院觀察中，詳細情形待警方調查，訊後將以毒品危害防治條例依法偵辦。
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(中時)
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