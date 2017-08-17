找回祖父母幸福感大調查 拍全家福是幸福指數之一

群園調查顯示，很多阿公阿嬤最愛的活動之一，就是拍全家福照。（馬瑞君攝)

在祖父母節前夕，中華民國群園關懷協會今天公布「找回阿公阿嬤的幸福感」大調查，發現祖孫1年以上才聯絡者居然高達2成，祖父母希望天天見面高達44.4%，遠大於孫子意願29.1%，祖孫互動認知上的差距，顯示祖孫關係疏離的現象需要被關注。

該調查是以群園服務對象為主，分別調查祖孫間相處方式、連絡工具、互動時間頻率等，了解時下祖孫間互動現況。調查中也顯示，祖孫在一起時8成最常做的事是「吃飯」，其次是「看電視」，在自填項目中，許多祖父母及孫子都填寫「拍照」是常做的事。

群園關懷協會指出，他們服務的家庭中，約有70%家庭成員中至少有一位長者，包括三代同堂、隔代教養、甚至還有被子女棄養之失依老人等，社工服務時發現，各服務的家庭祖孫關係落差很大，有些祖孫感情好到超越父母親子的感情，但很久沒聯絡的祖孫也大有人在，而最普遍的狀況是孫子忙於課業外務或低頭滑手機，鮮少和長輩互動，是造成祖孫關係疏離的原因。

很多阿公阿嬤除了吃大餐、領紅包外，最愛的活動就是「全家福拍照」，因而群園設計「拍出阿公阿嬤的幸福」相關活動，活動搭配網路抽獎增添不少趣味，果然造成許多迴響。

一位李先生帶著已逝阿公阿嬤的照片參加調查發表會，他說：「想念阿公阿嬤的方式就是到墓園看他們，報告自己近況並拍下照片，能帶著他們的照片來參加活動很有意義，相信他們在天上很幸福。」

(中時)