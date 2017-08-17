「值得紀念的人生start」 小8驚喜秀超音波照！
女星小8(張允曦)從模仿諧星身分出發，近年努力求轉型，除住持節目外，也相當熱衷於演員身分，日前更以主演網路短劇《空姐忙什麼》竄紅，知名度暴增，然感情部分卻從1年多前與歌手嚴爵分手後，始終沒新的動向，沒想到日前竟突然曬了超音波照，更大方宣告將開啟全新的人生！
跟嚴爵分手後一直沒有新緋聞的女星小8，這段日子一直過著單身生活，心思幾乎都投注在工作上，沒想到日前她突然曬出一張自己躺在病床上、拍下正前方超音波顯示螢幕的照片，讓粉絲又驚又喜，引發熱議。
這一步確實是小8人生中很重要的「里程碑」，她自己也寫下文字解釋「值得紀念的凍卵人生 start」，其實她今年6月過35歲生日時，其中一個願望就是「升到一個孩子」，當時就未雨綢繆考慮要動卵，如今正式付諸行動，跟黃立行的女友徐靜蕾一樣，備妥人生的「後悔藥」，小8的決定讓粉絲直呼「「嚇死我了！以為懷孕」，但也予以支持，覺得這是個聰明的決定。
(中時電子報)
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