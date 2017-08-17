已婚警偕實習女警泡溫泉 妻被蒙在鼓裡
北投警分局大屯派出所謝姓員警，藉著與實習女警朝夕相處，上月底，下班後約女警到北投一間溫泉旅館泡溫泉。派出所同仁看到謝員近水樓台，而謝妻同樣是警察，因而替謝妻抱不平，向長官檢舉謝員行為不檢，經督察組調查屬實，將謝員記過處分。
北投警分局督察組表示，根據女警和謝員的說法，當時2人先去基隆廟口吃小吃，回到台北後，在光明路上一間溫泉旅館，分別站在走廊上等候，輪流進去房間泡溫泉，並沒有共處一室，也沒有發生性關係。
去年6月間，謝曾經熱心助人，協助迷路的日籍婦人找到先生，並以警車載送夫妻返回新北市住處，受到分局記嘉獎表揚，曾經幫助拾金不昧的學生找到失主，接受媒體訪問，但他與妻子感情不睦，近來都住在派出所，讓女警誤以為他未婚。
女警在實習結束前，與同仁聊天，才知道謝員已婚，經由同仁向派出所所長反應，認為謝行為不檢點，已婚40多歲竟然與26歲女警泡溫泉，立刻做出記過處分；而女警知道後，擔心自己觸犯妨害家庭的罪責，已經調回原單位服務。
(中時)
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