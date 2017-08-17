《礦業法》修法公聽會花蓮場 亞泥員工遞陳情書保工作

經濟部今於花蓮市社福館舉辦礦業法部分條文修正第三場公聽會，40名亞泥員工舉著牌子捍衛工作權。（張祈攝）

工會理事長洪玉如（左）代表上千名員工向經濟部礦務局長徐景文（右）遞上陳情書。（張祈攝）

經濟部今舉辦礦業法部分條文修正第三場公聽會，經濟部礦務局長徐景文、主任秘書徐銘宏及東部聯合服務中心執行長許傳盛坐鎮聆聽各方意見，預計9月將礦業法送到行政院審核，希望在下個立法院會期完成修法，因礦權展延備受壓力的亞洲水泥，今有40名員工抵達現場，遞交陳情書捍衛工作權。

徐景文指出，預計整合民意後在9月中完成修法版本送到行政院核定，送立法院併案審查，礦業法的修正草案在立法院7月臨時會進行逐條討論審查，進度已審到第17條，但許多關鍵條文將是下個會期優先討論法案，力拚今年底完成修法。

亞洲水泥花蓮廠員工舉著牌子「拒絕被抹黑」、「保障生存權與工作權」牌子到響應，亞泥總經理李坤炎說，公聽會就是要把正確的聲音表達出來，自認亞泥環保成效領先，愛台灣的心不輸一般民眾，也盼修法就要修得好，修得合適！

工會理事長洪玉如代表上千名員工遞上陳情書，她說，修法至今讓全工廠上千名員工陷入即將失業的恐慌，強調水泥產業是台灣進步幕後工程，不應該被污名化，亞泥新城山礦場歡迎有疑慮的民眾前來參觀。

地球公民基金會花東辦公室研究員黃靖庭表示，地球公民基金會一直以來針對的都是「礦產」而非「水泥廠」，天然資源礦產總有一天會耗盡，關廠後勞工及環境的後續處理，一直是他們關注的，亞泥員工的工作權，並非在修法場合討論，應該是財團對員工的責任，若礦場未來能有好的轉型，同樣能保障員工的工作機會。

上任僅50天的礦業局長徐景文指出，現階段目標就是讓《礦業法》能夠執行，透過公聽會廣納雅言，創造產業、環保及行政單位三贏局面，讓《礦業法》更加完善，新舊法令都能同時整合並被實際執行，而不是逼水泥產業關廠。

徐景文強調，為避免修法後疊床架屋、權責不分的情況發生，也針對新舊法令及《環境影響評估法》、《原住民族基本法》進行釐清，了解礦業權設定、礦業用地核定等修法後的主管機關、權責機關及法規、法條的適法性。

(中時)