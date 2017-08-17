東山路拓寬完工 江啟臣視察改善工程
連接大坑、新社兩地的「東山路縣道129線拓寬工程」已於日前完工，當地居民憂心高架橋上的不鏽鋼伸縮縫遇雨易打滑，另建議「九彎十八拐」橋面裝設彈性護欄，加強保護措施，立委江啟臣今日邀請內政部營建署前往勘查工程改善情形，並為用路人把關行車安全。
東山路縣道129線過去是蜿蜒狹窄山路，立委江啟臣爭取中央補助，加上市府編列配合款，總工程經費13.8億元，施工期間陸續有民眾反映「不鏽鋼伸縮縫遇雨易打滑」、「九彎十八拐橋面彎道幅度大」等，要求營建署改善。
今上午現勘8號橋下行線，已增加護欄高度1.5公尺，也完成全線伸縮縫防滑塗裝處理，提升防滑係數、降低水膜現象，以保障機慢車族安全。對此，江啟臣表示肯定，並感謝營造單位用心打造生態景觀道路，榮獲公共工程品質優良獎，希望透過129線，引領遊客前往觀光。
江啟臣另點出東山路、民興巷路口為大轉彎與斜坡路段，有增設號誌必要。營建署中區工程處表示，會儘速召集相關單位會勘，務必確保行車安全，而江立委所建議「伸縮縫的防滑塗裝處理」受到營建署高度重視，未來全國有類似的伸縮縫工程，都會採取相關工法。
(中時)
關鍵字：東山路縣道129線拓寬工程、江啟臣、伸縮縫
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