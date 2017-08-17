新兵入伍逾假不歸又四處偷竊 21歲男遭判1年半
彰化縣21歲黃姓役男，去年4月入伍，不到2個月就逾假不歸，遭憲兵隊帶回營區後竟又私自翻牆脫逃，審理期間還接連犯下多起竊盜案，彰化地院近日審理後依違反職役職責等罪名判處應執行有期徒刑1年6個月，可易科罰金。
曾有竊盜前科的黃姓男子，去年4月28日受徵召入伍，在成功嶺陸軍步兵302旅第四營第二連服役，6月17日上午休假離營後，卻未在25日晚間9點返營收假，藏匿在彰化、南投老家或親友住處，直到去年8月3日被憲兵查獲帶回營區。
同年月10日，黃男調整職務至高雄市鳳山區服役，隔天清晨5點就翻牆不假外出。他在嘉義布袋當工作，偶而回彰化老家，接連偷騎走鄰居的機車、潛入國小都取行政人員手機，連哥哥去世後公所代為募款交付表哥幫忙處理後事的3萬元現金也被偷走花光。
逃兵的黃男為了躲避警方追查，今年2月4日上午坐在17歲少年駕駛的自小客車內，遇到警方攔查，還一路逆向、蛇行，一連闖了好幾個紅燈，直到自撞路旁電線桿才停下。
法官認為，被告罔顧國家法令、部隊紀律與自身職責，逾假棄役潛逃，又任意竊取他人財物，又無照駕駛，破壞社會安寧，因此依海陸空軍刑法逃亡罪、刑法竊盜罪、妨害公眾往來安全等罪名做如上宣判。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。