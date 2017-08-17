新兵入伍逾假不歸又四處偷竊 21歲男遭判1年半

彰化縣21歲黃姓役男，去年4月入伍，不到2個月就逾假不歸，遭憲兵隊帶回營區後竟又私自翻牆脫逃，審理期間還接連犯下多起竊盜案，彰化地院近日審理後依違反職役職責等罪名判處應執行有期徒刑1年6個月，可易科罰金。

曾有竊盜前科的黃姓男子，去年4月28日受徵召入伍，在成功嶺陸軍步兵302旅第四營第二連服役，6月17日上午休假離營後，卻未在25日晚間9點返營收假，藏匿在彰化、南投老家或親友住處，直到去年8月3日被憲兵查獲帶回營區。

同年月10日，黃男調整職務至高雄市鳳山區服役，隔天清晨5點就翻牆不假外出。他在嘉義布袋當工作，偶而回彰化老家，接連偷騎走鄰居的機車、潛入國小都取行政人員手機，連哥哥去世後公所代為募款交付表哥幫忙處理後事的3萬元現金也被偷走花光。

逃兵的黃男為了躲避警方追查，今年2月4日上午坐在17歲少年駕駛的自小客車內，遇到警方攔查，還一路逆向、蛇行，一連闖了好幾個紅燈，直到自撞路旁電線桿才停下。

法官認為，被告罔顧國家法令、部隊紀律與自身職責，逾假棄役潛逃，又任意竊取他人財物，又無照駕駛，破壞社會安寧，因此依海陸空軍刑法逃亡罪、刑法竊盜罪、妨害公眾往來安全等罪名做如上宣判。

(中時)