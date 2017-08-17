豐原-霧峰100路公車完成階段任務 24日由201、901路接棒

100分割新路線（新）。（交通局提供）

100路線公車調整為201路與901路拉直。（交通局提供）

連結豐原到霧峰的100路公車「亞洲大學—豐原」，單程行駛時間超過2小時，尖峰時段更長達2.5小時，因路線及行車時間過長，間接影響駕駛及服務品質。為使司機工時更合理，8月24日起將由201路「亞洲大學—新民高中」與901路「豐原—明德高中」取代100路。

原100路候車地點完全不變，兩條路線皆維持原班次，由於往返距離變短，發車時間更穩定，服務水準將進一步提升。

交通局長王義川表示，100路公車為連結豐原–市區–霧峰的南北向公車路線，沿途行經台中火車站、一中街商圈及多所學校，是服務市民通勤就學的重要路線。不過，因路線里程及行車時間過長，造成業者人力與車輛調度困難，間接導致經常性脫班、駕駛員工時過長不易管控、司機為趕時間而過站不停等問題。

王義川說，市府目前推動的公車路網改革計畫，除針對過去公車資源相對較少的區域路網進行滾動式檢討外，縮短冗長路線，以加強路線營運效益也是路網改革的目標之一。以100路公車為例，單程行駛時間超過2小時，尖峰時段行車時間可能長達2.5小時，對駕駛員及業者而言是相當沉重的負擔，路線調整後將有助於提升行駛效率。

交通局與業者透過大數據分析發現，100路公車有近50%旅次介於霧峰、大里至市區間，約37%旅次介於豐原、潭子至市區間，只有10%旅次分不於市區路段，其中只有3%為豐原至霧峰全程搭乘的長旅次；另外，霧峰上車的乘客有98%到北區就下車，豐原上車的乘客有97%到南區就下車。

針對這些特性，100路公車調整為201路「亞洲大學—新民高中」與901路「豐原—明德高中」兩路線，除仍可維持原班次，也因往返距離變短，發車時間更加穩定，將可優於原來的班次服務水準。

交通局強調，100路公車調整為201路與901路後，原來的站位皆有停靠，民眾只需在原來候車的站位等車即可；長距離乘車需求的民眾可於原100路公車行駛的市區三民路、中山路、建國路及台中路（約於新民高中至明德高中間）沿線站位轉乘，相當便捷。

(中時)