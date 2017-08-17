大陸航艦技術各種進展 以追近美國為目標
中國大陸在幾個月前推出了首艘全面自製的001A型航空母艦，它的長度約為315公尺，排水量約5萬噸，已與英國最新的伊莉莎白女王號相當。不過大陸海軍不以此滿足，規畫中的002型航艦將以美國超級航艦為目標，將會更巨大，而且技術也更進一步。
大眾科學(Popular Science)報導，正在艤裝的001A航艦是遼寧號的姐妹艦，雖然在細部安排上具有大陸海軍的使用經驗而改良，但總體設計概念仍然一致。至於下一艘的002型航空母艦，預計在2020年~2021年之間動工，它的噸位將會提升到7萬噸級，可以搭載更重的飛機，而且還會安裝彈射器，無論是蒸汽彈射器或是電磁彈射器(EMALS)，都將追近美國航艦的技術水準。
002級的動力來源將是較大燃熂渦輪發動機，目前北京清華大學與東方電氣集團、上海電氣集團共同設計重型F級燃氣渦輪機CGT-60F，功率可達到 170-230百萬瓦，這型燃氣輪機正在進行測試當中。
除此之外，中國大陸的雷達電子技術也會持續發展，同樣最近剛下水的055型萬噸驅逐艦，上頭安裝的相陣雷達是很好的試驗機會，在這兩年規畫時期，將還會繼續改進。
第三部分就是先進艦載戰鬥機，目前大陸航艦使用的仿蘇33的殲15，未來可能會使用具隱形設計的殲-31。殲-31雖然比殲-20小，但是它比較適合在狹小的航艦上應用，而且第二台殲-31原型機上已經提高了隱身和航空電子設備的能力，一但WS-17發動機研發有成，使其具有超音速巡航性能，那麼大陸的現代化航艦戰力就已完整具備。
(中時電子報)
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