《紅衣2》返大坑試膽居民怕怕 特映確定取消！
原創恐怖片續集《紅衣小女孩2》即將上映，劇組原定今晚（17日）在全台第一個拍攝到紅衣小女孩蹤跡的地點台中大坑，戶外放映《紅衣小女孩2》，卻因場地問題在活動前夕臨時取消，儘管活動報名時民眾都非常踴躍，不過當地居民反應活動造成他們的不安，經過新聞局協助電影公司與地方溝通後，電影公司表示：「尊重當地居民顧慮！」在活動前夕取消在當地宣傳活動。
在活動前夕取消在當地宣傳活動，電影公司深感遺憾，而原定出席試膽放映會的演員黃鐙輝表示：「當地居民的心情是可以理解的，要讓居民感到舒服最重要！活動取消當然很可惜」，不過這個活動的出發點是善意的，畢竟劇本中有創作成份，希望電影上映後都可以進戲院支持《紅衣小女孩2》。
黃鐙輝在《紅衣2》飾演帶領一群泰勞闖進山林的山老鼠，開啟電影一連串的恐怖事件，是串連一二集最重要的關鍵人物，黃鐙輝回憶片頭的山老鼠砍伐戲時說：「我那時整個人凍得像根冰棒一樣，在山裡拍戲太辛苦了，深山拍攝真的很恐怖」，他還不小心被在旁等上戲的紅衣小女孩嚇了一大跳。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。