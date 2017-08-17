《紅衣2》返大坑試膽居民怕怕 特映確定取消！

《紅衣2》大坑試膽放映確定取消，電影公司對此表示：「尊重居民顧慮，深感遺憾！」（圖／威視電影）

原創恐怖片續集《紅衣小女孩2》即將上映，劇組原定今晚（17日）在全台第一個拍攝到紅衣小女孩蹤跡的地點台中大坑，戶外放映《紅衣小女孩2》，卻因場地問題在活動前夕臨時取消，儘管活動報名時民眾都非常踴躍，不過當地居民反應活動造成他們的不安，經過新聞局協助電影公司與地方溝通後，電影公司表示：「尊重當地居民顧慮！」在活動前夕取消在當地宣傳活動。

在活動前夕取消在當地宣傳活動，電影公司深感遺憾，而原定出席試膽放映會的演員黃鐙輝表示：「當地居民的心情是可以理解的，要讓居民感到舒服最重要！活動取消當然很可惜」，不過這個活動的出發點是善意的，畢竟劇本中有創作成份，希望電影上映後都可以進戲院支持《紅衣小女孩2》。

黃鐙輝在《紅衣2》飾演帶領一群泰勞闖進山林的山老鼠，是串連一二集最重要的關鍵人物。（圖／威視電影）

黃鐙輝在《紅衣2》飾演帶領一群泰勞闖進山林的山老鼠，開啟電影一連串的恐怖事件，是串連一二集最重要的關鍵人物，黃鐙輝回憶片頭的山老鼠砍伐戲時說：「我那時整個人凍得像根冰棒一樣，在山裡拍戲太辛苦了，深山拍攝真的很恐怖」，他還不小心被在旁等上戲的紅衣小女孩嚇了一大跳。

(中時電子報)