等了18年 彰化大村鄉中正西路要拓寬了

大村鄉中正西路是全鄉對外最重要的道路。（謝瓊雲攝）

從員大路口至中山路口全長1393公尺，預計將於下個月動工，將現有8至10米路寬拓寬成15米道路。（謝瓊雲攝）

在大村鄉公所主動編列高額自拆獎勵補償金後，兩側已見許多住戶自拆建物。（謝瓊雲攝）

等了18年，彰化大村鄉中正西路最後一段銜接省道的路段終於即將動工拓寬了！彰化縣政府5月已完成補辦徵收作業，大村鄉公所也通過自治條例，主動編列逾5千萬自拆獎勵金，加速相關作業，預計9月動工拓寬為15米道路，解決交通瓶頸。

大村鄉中正西路為鄉內重要道路，自員大路交叉口至台1線中山路長1393公尺路段，路寬僅8米至10米，卻是許多民眾和大村國中、村上國小師生每天必經之路，尤其平交道至中山路這段，每到上下班尖峰時間必定大塞車。

大村鄉長游盛指出，位在中山路西側的中正西路每天都有逾千名學子通行經過，為了區域和都市計畫發展，因為是早期徵收，時空條件已有所不同，地方鄉鎮公所配合縣府自行編列補償金，在地方普遍財政困窘的現今，可說是全台唯一；目前須拆除戶數約130戶，申請住戶已逾7成。

工務處新建工程科長周瑞霖表示，縣府從1999年起辦理徵收，編列4億1122萬元完成用地與地上物取得，卻因住戶抗議而無法順利拓寬，連早期編列的1700多萬元自拆獎勵金也被收回繳庫。

全案已獲交通部列入生活圈道路計畫，編列近3985萬元道路工程經費和用地費2060萬元，並依2005年地籍重測成果補辦63筆土地徵收完成；預計月底拆遷作業就會超過五成，9月中將如期動工。

為加速相關作業，近年因10億元遺產稅進帳而財政寬裕的大村鄉公所，去年也通過自治條例，今年以高於一般補償條件3倍多，獲代表會同意追加編列5300萬住宅自拆獎勵補償金，鼓勵住戶申請。

(中時)