電動車發展循環經濟 有助回饋發電

台中市經發局長呂曜志（中）參加「電動車發展現況及未來趨勢論壇」，與業者就電動車電池使用情況討論。（林欣儀攝）

推動綠色環保政策，中興及東海大學等單位舉辦「電動車發展現況及未來趨勢論壇」，邀請產官學界討論，而對於台灣電力供應疑慮是否影響電動車推廣？台中市政府經發局長呂曜志強調，若能做到循環經濟、提高使用率，電池再利用甚至可以回饋電力給台電。

這場論壇邀請美國、日本專家及台灣電動車業者參加，場外並展示電動巴士、電動車及電動卡丁車等多款車輛。中興大學工學院院長王國禎表示，德國已宣布2025年起將不再製作燃油引擎、豐田汽車也決定2030年起不再做燃油車，顯示電動車將是未來趨勢。

中興大學校長薛富盛致詞表示，電動車在台灣發展已經30多年，開發時間算早，但客觀環境持續在轉變，尤其，台灣日前才發生全台大停電情況，顯示能源問題亟待解決，電動車的發展在儲能方面將是重要方向。

呂曜志則認為，電動車的推廣應不至於受到台灣電力供應問題影響，反而與其外觀、設計及供電站設置等有關，若電動車電池的研發能朝向循環經濟發展、提高再使用率，汰換掉的電池可放在供電站或大樓、透過太陽能充電，反對台灣電力供應有幫助。

王國禎強調，四人座電動車的耗電量與一般家用冰箱差不多，對電力負擔不大，但建議台灣可朝產業聚落的方向發展。

(中時)