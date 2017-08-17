反對美濃旗山再鑿井 居民前往水公司抗議
來自高屏地區美濃、旗山及里港300多位居民，今天上午至台灣自來水公司抗議，不滿水公司已在旗山開鑿14口井，又將在美濃及旗山間開8口井，影響灌溉用水，揚言反對到底；最後在水公司同意暫停工，抗議民眾才離去。
來自高雄美濃、旗山及屏東里港的反深水井自救會成員，今天上午10時多浩浩蕩蕩的到水公司前抗議，轄區二分局出動80名警力在現場待命。抗議民眾除拉白布條外，並上演打水怪行動劇。
抗議民眾痛批，水公司多年前已在旗山手巾寮開鑿14口深井，每天抽走10噸水；現在又準備在美濃及旗山間要開鑿8口，而且深達200公尺深，每天抽走7.5萬噸的水輸往大高雄，將會嚴重影響當地的灌溉用水，將會使地下水資源分配更惡化。
抗議民眾指出，之前多次協調後水公司已經停工，但在9日晚間卻發現水公司又無預警的動工，逼得他們不得不集結到水公司抗議。
民眾表示，過去的14口井已影響當地水源，讓農民已抽不到水灌溉，若再開鑿8口，將會嚴重影響作物灌溉；且不斷抽取深層地下水，將造成不可回覆的地層下陷問題。
由於水公司董事長郭俊銘、總經理胡南澤均不在，抗議民眾拒絕遞交陳情書，持續靜坐抗議，直到下午2時再協調，由水公司第七區管理處處長王明孝寫下承諾書，承諾現場開鑿動力移除及10天內請董事長或總經理到美濃區公所召開說明會，抗議民眾才放心離去。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。