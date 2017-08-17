反對美濃旗山再鑿井 居民前往水公司抗議

高屏反深水井自救會到水公司抗議水公司鑿深水井，拉起抗議白布條、上演打水怪行動劇。（馬瑞君攝）

來自高屏地區美濃、旗山及里港300多位居民，今天上午至台灣自來水公司抗議，不滿水公司已在旗山開鑿14口井，又將在美濃及旗山間開8口井，影響灌溉用水，揚言反對到底；最後在水公司同意暫停工，抗議民眾才離去。

來自高雄美濃、旗山及屏東里港的反深水井自救會成員，今天上午10時多浩浩蕩蕩的到水公司前抗議，轄區二分局出動80名警力在現場待命。抗議民眾除拉白布條外，並上演打水怪行動劇。

抗議民眾痛批，水公司多年前已在旗山手巾寮開鑿14口深井，每天抽走10噸水；現在又準備在美濃及旗山間要開鑿8口，而且深達200公尺深，每天抽走7.5萬噸的水輸往大高雄，將會嚴重影響當地的灌溉用水，將會使地下水資源分配更惡化。

抗議民眾指出，之前多次協調後水公司已經停工，但在9日晚間卻發現水公司又無預警的動工，逼得他們不得不集結到水公司抗議。

民眾表示，過去的14口井已影響當地水源，讓農民已抽不到水灌溉，若再開鑿8口，將會嚴重影響作物灌溉；且不斷抽取深層地下水，將造成不可回覆的地層下陷問題。

由於水公司董事長郭俊銘、總經理胡南澤均不在，抗議民眾拒絕遞交陳情書，持續靜坐抗議，直到下午2時再協調，由水公司第七區管理處處長王明孝寫下承諾書，承諾現場開鑿動力移除及10天內請董事長或總經理到美濃區公所召開說明會，抗議民眾才放心離去。

(中時)