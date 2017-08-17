越南爛尾樂園耗資百億 如今成養牛場
越南曾經打算蓋一座東南亞最大的主題樂園，將近1000公頃，如今這個計畫化為泡影。
越南南部隆安省的一個大型主題樂園，2011年耗資22億美元的「快樂樂園」開始動工，這個樂園計畫納入迪士尼樂園和環球影城。
「快樂樂園」預計在3年內完工，2014年開園營業，總面積將近1000公頃，是東南亞最大的主題樂園。比較之下，上海迪士尼390公頃，香港迪士尼126公頃，東京迪士尼201公頃，都相形見拙。
「快樂樂園」沿越南湄公河三角洲地區的一條河延伸3.7公里，樂園還打算建造其他景點，包括葡萄酒城堡、越南主題村、電影制片廠、古鎮、玩具城和5星級酒店等等。
然而，時間轉眼到了2017年，這個「快樂樂園」還是沒有對遊客開放，園內許多未完成的設施在一開始就被放棄了，這個爛尾樂園部分地區已成為當地養牛場。
由於負債沉重，開發商沒有足夠的資金完成遊樂設施，目前隆安省的行政管理部門正下令對樂園進行扣押。
(中時電子報)
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