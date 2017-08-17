南韓世大運隊抵台　在台韓僑組隊接機

南韓世大運代表團17日中午抵台，在台韓僑組成「2017臺北世界大學運動會聯合支援隊」到機場接機，並舉行「機場歡迎儀式」。（陳麒全攝）

南韓世大運代表團17日中午抵台，在台韓僑組成「2017臺北世界大學運動會聯合支援隊」到機場接機，並舉行「機場歡迎儀式」。（陳麒全攝）

南韓世大運代表團17日中午抵台，在台韓僑組成「2017臺北世界大學運動會聯合支援隊」到機場接機，並舉行「機場歡迎儀式」。（陳麒全攝）

南韓世大運代表團17日中午抵台，在台韓僑組成「2017臺北世界大學運動會聯合支援隊」到機場接機，並舉行「機場歡迎儀式」。（陳麒全攝）

在台韓僑組成「2017台北世界大學運動會聯合支援隊」17日到桃園機場為韓國世大運代表團接機，並舉行「機場歡迎儀式」，包括韓國聯合支援隊、韓人會會員與韓國代表部職員等約50名與二位韓國吉祥物人偶在入境大廳熱烈歡迎韓國世大運代表團。

(中時)