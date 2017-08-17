世大運塔羅預測!我可望跨越「七金障礙」 江宏傑恐被水逆影響

命理專家鍾絲雨以塔羅牌預測中華隊在本屆世大運的表現。（受訪者提供）

台北世大運開幕倒數計時，台灣將成為全球矚目焦點，本屆我國參賽選手數創下歷屆之最，也期盼能挾地主國優勢，超越我國世大運史上七金成績。命理專家鍾絲雨透過白貓塔羅牌預測，儘管我國選手參賽過程將比以往激烈辛苦，但會「倒吃甘蔗」，可望刷新七金紀錄，再創高峰!

舉重項目由奧運金牌許淑淨與兩次奪下世大運金牌的郭婞淳領軍，牌面顯示，兩位選手表現占地利之便，一切只要按部就班，不用給自己太多壓力，即可輕鬆奪金。至於羽球項目，奪金希望濃厚的世界球后戴姿穎，會有來自外界期望的壓力加諸己身，所以參賽之餘，最好能適時跟親朋好友聊天舒緩情緒，才能保持應有的水準，成功添金。

桌球項目也是奪牌重點，曾在里約奧運拍進前八強的好手鄭怡靜，牌面是太陽牌與教皇牌，顯示能力能夠表現出來，訓練也很順利，穿金戴銀不成問題；桌球男子好手江宏傑的牌面，則出現逆位牌，代表狀況有一點失衡，加上最近水星逆行，恐怕會影響打球時角度的控制，可趁最後衝刺時，積極備戰，還是有在世大運畢業作奪金的機會。

另外，射箭也是眾所矚目的賽事之一，里約銅牌譚雅婷是國人寄予厚望的熱門選手，鍾絲雨指出，譚雅婷恐怕會比較容易焦慮，不過只要調整好心理狀態應戰，仍有望在世大運奪下一面屬於自己的金牌。

(中時電子報)