日月潭紅茶評鑑 報名樣件如預期減少

日月潭紅茶評鑑將於9月展開，魚池鄉各茶園農友們手摘1心2葉，全心全力要製出最好的茗品。（沈揮勝攝）

茶園風情。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉農業年度盛事「日月潭紅茶評鑑」，9月11日起分3天開始收樣、25日起分組評審，今年受氣候影響首批夏茶量減，主辦單位南投縣魚池鄉農會預期，參賽數樣將較去年減少；由於去年已較前年少了2成半，若再續減，將首見連兩年負成長狀況。

「日月潭紅茶評鑑」獲獎茗品將由魚池鄉農會統一封籤包裝以便做市場區分、以示公信力，1萬多只外盒均由農會員工手折加工，這幾天各部組及各地分會呈現忙碌景況。

今年收件分組，前兩日專收台茶18號種組，台茶21號種組、大葉種組及台灣山茶種組則於9月13日綜合收樣。

推廣部指導員蔡昇樺表示，這項評鑑首屆收件44樣、前年收件1133樣、去年855樣首見負成長，但以目前狀況來看，今年若能收到800件，已算不錯。

他說，6月初豪雨成災再加上椿象暴增啃食，茶園普遍受損，頭水（首批採收）夏茶產量少了一半，到底能收多少樣件不好預料，但估計會減少。這項競賽將於9月25日起3天，邀專家依不同種組作出評鑑。

(中時)