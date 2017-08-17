文在寅：韓日會談已解決慰安婦問題之說不正確

日本在二戰時期誘騙作為殖民地子民的韓國、台灣婦女，以及強徵佔領區中國大陸的婦女從事慰安婦，一直是鄰近諸國與日本關係不睦的重要原因之一，南韓總統文在寅今日表示，慰安婦問題透過韓日會談已解決之說不正確。

1965年南韓與日本簽署了《韓日基本條約》，兩國正式建交，日本還貸款南韓8億美元，其中3億是給民間商業貸款，另外5億給政府的當中，3億是現金贈與，2億是長期貸款，日本認為《韓日基本條約》的簽署意味著殖民時期與韓國的所有歷史問題都基於該項條款得到了解決，並認定用這8億美元代替對南韓賠償。但南韓認為日本還需要正式道歉並由官方賠償。

韓聯社17日報導指出，文在寅17日在青瓦台召開就職百日記者會時表示，慰安婦問題已通過韓日會談得到解決的說法並不正確。

記者會上有日媒記者提出「強徵勞工和慰安婦問題在盧武鉉總統執政時期已通過《韓日基本條約》得到解決」，對此文在寅回答，慰安婦問題為人所知是在韓日會談之後，韓日會談並未涉及慰安婦問題。對於強征勞工問題，他表示，兩國政府之間的協議不能侵害個人權利，即使兩國之間達成協議，但被強徵勞工個人仍有對相關公司的民事訴訟權，這是南韓憲法法院和大法院的判例。

文在寅強調，韓方站在上述立場處理歷史問題，但歷史問題不能成為面向未來發展的韓日關係絆腳石，要將歷史問題與韓日合作分開處理。南韓外交部已組建工作小組，針對《韓日慰安婦問題協議》的協商過程等進行審查，在審查結束後，外交部會就此決定下一步方針。

(中時)