第一座逢甲建築國際小書屋 將愛帶進泰北清萊
逢甲大學今年前往泰北清萊嘎咗村設立第一座逢甲建築國際小書屋，於8月12日開幕。建築專業學院院長黎淑婷今天表示，小書屋提供當地居民生產咖啡專業知識與技術，並提供孩童閱讀、集會場所及衛浴等空間，成為當地居民接收知識的平台，將公益建築的愛推廣到國際。
逢甲大學建築系（建築專業學院前身）在2013年50週年慶祝活動時，規劃結合學生及系友推動建築公益活動，在世界偏鄉地區建立100座「逢甲建築小書屋」，已先後在國內苗栗泰安、新北三峽、南投仁愛、馬祖東莒等地建立小書屋，第一座逢甲建築國際小書屋則設在泰北清萊嘎咗村。
嘎咗村屬泰緬邊境一帶貧瘠區域，為泰北少數民族「阿卡族（Akha）」群居地，早期種植罌粟花供給毒販提煉，居民教育程度低，貧窮與吸毒族群極高比率的區域，近20年來雖改種咖啡豆維生，但生活品質仍然欠佳。
黎淑婷17日表示，嘎咗村等鄰近村落每年咖啡豆總產量高達50萬公斤，逢甲大學牽線讓雲林古坑華南國小師生赴泰北指導咖啡種植技術，合作推動跨國串聯推動咖啡教學，協助農民改善方案，提供專業的咖啡知識與技術。
黎淑婷表示，建築專業學院及中華民國逢甲建築協會以高於市價20%的價格，向村民認購2500公斤咖啡豆，將推公益出伴手禮，歡迎民眾共襄盛舉做公益。「逢甲建築小書屋」規劃在今年將再拓展到台中清水、雲林古坑及台南鹽水等據點。
(中時)
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