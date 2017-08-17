倫敦大笨鐘即將失聲4年 首相梅伊想挽回！
英國著名旅遊景點大笨鐘日前傳出即將進入維修期，可能要失聲長達4年之久。不但引起輿論批評，也讓首相梅伊(Theresa May)批評下議院做法不對，希望未來4年還是可以繼續聽到大笨鐘的響聲！
根據路透報導，聞名世界的英國景點大笨鐘已經敲響了157年之久，過去每小時大笨鐘的鐘聲都會準時響起，為民眾報時，但是為了維護工人修繕大笨鐘的安全和聽力等健康問題，未來將有長達4年時間，大笨鐘不再敲響，這也是157年來大笨鐘停擺最久的一次，因此不但引來遊客關注，也讓英國很多政治家反彈，甚至連首相梅伊都跳出來說下議院的做法不對，她認為在確保工人安全的前提下，應該繼續讓大笨鐘可以正常發聲才對，因此她希望下議院可以重新檢討這項作法。
英國國會下議院日前宣布，即將為年久失修的大笨鐘進行整建維修計畫，原本預計21日中午開始停止敲鐘，轉為靜音模式，並且為期長達4年，如果計畫不變的話，民眾將到2021年才能再次聽到大笨鐘的鐘聲響起。此舉引發英國政治人物不滿，脫歐大臣戴維斯則說這項計畫實在太「瘋狂」，首相梅伊也大批下議院做法不對，希望重新檢討消音計畫。
自從1859年開始，大笨鐘敲響第一聲以後，157年來每小時都會響起報時，歷年來也曾數度因為整修而暫停敲鐘，但是這次施工期長達4年之久，可以說是史上維護時間最長的，世界各地的遊客想再聽到鐘聲響起可能要等上好一陣子了。大笨鐘上一次因維修而消音的時間點是在2007年。
(中時電子報)
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