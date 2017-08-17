世大運志工摸黑被絆倒 新莊體育園區遭怨
新莊體育園區內有水球練習場館，但卻傳出志工、選手抱怨連連，一名隨隊志工16日因新莊國民運動中心外照明不足而遭鐵鍊絆倒，指「場館準時關燈、卻沒有考量人員離場安全」，至於選手抱怨泳池水溫高，體育處表示水溫符合體育署規定，將和世大運執委會反映是否需調整。
體育處長洪玉玲表示，新莊運動中心泳池為水球練習場館，雖然運動中心10時關閉、照明10時5分熄滅，但園區仍有照明，經志工反映，此處通道照明將延長至11時再熄滅，而鐵鍊原為了維安所設置，為防止選手車輛直驅入內，將改較易辨識的鐵架。
至於荷蘭男子水球隊所反映的水溫過高問題，洪玉玲強調水溫符合賽會25至28度規定，由於松山國民運動中心泳池近日也遭選手反映水溫太高，新北體育處將和世大運執委會討論是否通盤調整。
(中時)
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