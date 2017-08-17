西班牙地中海截7船 救起339名非洲移民

本月16日339名從北非摩洛哥出發的非洲移民搭乘簡陋小船，試圖穿越地中海前往歐洲，結果被西班牙海上搜救隊攔截並救起。

搜救隊表示，這些移民搭乘的7艘簡陋小船被攔截後，由3艘救援船載往西班牙南部的塔里法鎮（Tarifa）。這些移民的出發地北非摩洛哥與塔里法鎮隔著直布羅陀海峽遙遙相望。

據搜救隊表示，其中一艘船上載有34位來自撒哈拉沙漠以南非洲國家的移民，其餘移民則來自非州西北部的三國。

每年都有數萬名非洲移民試圖搭乘人蛇船跨海前往歐洲，但由於安全等條件極差，每年有數千人在途中溺斃。

(中時)