漫畫家漢寶包再畫布袋戲故事，《CCC創作集》年底復刊

由中央研究院數位文化中心與文化部共同合作，推出「漫筆虛實CCC創作集數位體驗展」，文化部長鄭麗君（右一）與中研院副院長黃進興（左一）17日共同出席記者會，圖中用筆點亮螢幕，象徵虛實結合以及文化、漫畫、科技的跨界合作。（實習記者鄭宇辰攝）

由中央研究院數位文化中心與文化部共同合作，推出「漫筆虛實CCC創作集數位體驗展」，展覽結合AR、GPS、動態追蹤等技術，打破虛實界線。圖中文化部長鄭麗君在展區內實際體驗由AR科技帶來的導覽。（實習記者鄭宇辰攝）

漫畫家漢寶包曾以布袋戲大師李天祿的故事為底，創作《龍泉俠大戰謎霧人》，描述台灣布袋戲從1930年到現代的發展。文化部今（17）日宣佈漫畫雜誌《CCC創作集》即將復刊，漢寶包表示，將在其中連載新的布袋戲漫畫，「這次想加入新的、背景更多元的角色，聚焦畫國民政府來台之後布袋戲在庶民社會發展的故事。」

2009年創刊的漫畫雜誌《CCC創作集》（Creative Comic Collection），起源於科技部「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」，透過學術界與漫畫家合作，每期一個主題，將相關主題的在地歷史、民俗或生態改編成短篇漫畫，一季發行一本。在計畫結束後，於2015年底第21期停刊。

文化部長鄭麗君表示，《CCC創作集》與中研院數位文化中心合作，是學術教育、文化產業和科技實踐的重要範例，「日本漫畫界有個概念叫『外出取材』，作者需要收集漫畫創作素材的時候，會暫停連載去取材。《CCC創作集》就像外出取材一樣，但是我們是向歷史和文化取材。」

包含金漫獎得主阮光民、李隆杰等許多近年活躍的台灣中、新生代漫畫家都曾參與過《CCC創作集》，與中研院的編輯合作，後續也衍生出多本原創漫畫作品，可說是近年重要的台灣漫畫創作平台。

負責發行的蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫表示，新版《CCC創作集》最快將於今年11月復刊，每期約刊登六位漫畫家的創作，除了改以月刊形式，不只刊登短篇，能連載較長篇幅的漫畫，也計畫邀請國際間具有漫畫跨界合作經驗的產業人士進行跨界對談，「我們希望它不只是一本刊登漫畫的雜誌」。

李亞倫表示，新版雜誌首刊，漢寶包等三位漫畫家將延續過去的作品，發展新的漫畫故事，「像是AKRU的《北城百畫帖》、張季雅的《異人茶跡》和漢寶包的《龍泉俠大戰謎霧人》最初都是源自《CCC創作集》，在新版雜誌將連載後續創作。」

中研院與文化部近日也舉辦「漫筆虛實CCC創作及數位體驗展」，將三位漫畫家的作品結合多媒體科技展出。民眾可以使用最新的AR擴增實境技術，走入《北城百畫帖》的老台北咖啡館場景「抓寶」，也能在《異人茶跡》主角陶德的帶領下，瞭解台灣烏龍茶的製作過程。

漢寶包也將《龍泉俠大戰謎霧人》漫畫中的同名劇中劇改編新的布袋戲故事，由製作霹靂布袋戲的偶動漫公司改編為布袋戲短片在展覽中播出，展覽佈置猶如野台戲，民眾可以自由走進觀看。

「漫筆虛實CCC創作及數位體驗展」即日起於國立臺灣博物館展出至9月3日。

(中時)