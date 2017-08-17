竹市民近6成反輕軌 國民黨籲市長面對民意

國民黨新竹市議會黨團17日召開記者，拿出最新民調，指有近6成市民「不需要」輕軌，國民黨市議員已聯署反輕軌。（陳育賢攝）

國民黨新竹市議會黨團17日召開記者，拿出最新民調，指有近6成市民「不需要」輕軌，國民黨市議員已聯署反輕軌。（陳育賢攝）

新竹市到底需不需要輕軌，意見很兩極，國民黨新竹市議會黨團17日召開記者，拿出最新民調，指有近6成市民「不需要」輕軌，黨籍市議員也共同聯署聲明反輕軌，並呼籲市長林智堅與市民站在一起，不要愛蔡英文勝過愛下1代，別再搞輕軌大錢坑。

國民黨新竹市議會黨團包括林耕仁、賀玉燕、顏政德、鍾淑英、張祖琰、徐信芳、陳治雄、蕭志潔、吳青山共同召開記者會，書記長林耕仁表示，輕軌要300億，但最基本的電源卻讓人很擔心，815全台大停電實在不可思議，竹科經不起這種驚嚇，市民也不應忍受這種對待，新竹市不需要輕軌，但請給我們穩定的電源。

國民黨新竹市議會黨團也根據媒體在8月針對新竹輕軌所做的民調指出，有59.1 ％市民不贊成新竹輕軌，若每年虧損數億，僅剩9.2%的市民贊成興建輕軌。

林耕仁指出，市府在今年5月所做的輕軌民調，有6成的市民贊成，但經過3個多月來輕軌議題的討論，隨著資訊的公開透明，民眾對於輕軌的了解愈多，媒體在8月的民調卻有近6成的民意「翻轉」，不贊成新竹輕軌。

他說，建設要與時俱進，20年前新竹市需要輕軌，並不表示20年後仍然需要，建1條輕軌，至少要10年，科技無遠弗屆，無人車都已經在台北市街頭跑了，10年後新竹市輕軌剛蓋好，不就馬上被淘汰？

林耕仁同時指出，新竹市民有73.9%贊成育兒津貼比照台中市政府，請領條件從原有0至2歲延長至6歲，68.4％贊成中央政府補助輕軌建設經費，變更項目做為改善新竹市少子化及增加父母育兒津貼的經費。他強調，無論那個縣市的孩子都是台灣之子，不應隨縣市財政條件有所差別待遇。

黨團發言人陳治雄則表示，國民黨反對輕軌建設的立場始終與民意站在一起，日前媒體針對新竹輕軌公布的民調結果，也再次證明新竹輕軌只是蔡政府灑錢綁樁的執著，以及林智堅對蔡英文的附和，並不是市民的需求。

輕軌是一個無底洞的大錢坑，不能債留子孫，因此國民黨議員共同聯署，以嚴正的立場，呼籲市長林智堅迷途知返，憐憫財政已近舉債上限的新竹市，放過辛苦納稅人及下一代，不要再搞「軌」。

市議員顏政德也強烈質疑輕軌運量不足，據估計要「養活」輕軌，1天載客人數要8萬人次，竹市那有這麼多人來坐，地方政府根本養不起輕軌，新竹市一旦興建輕軌，需大量舉債近200億元，不但排擠掉現在的社會福利，以後連年虧損，錢坑怎麼補。

(中時)