日本皇室喜訊 真子公主將於下月訂婚
據日本每日新聞報導，日前傳出婚訊的秋篠宮家長女、真子內親王，在獲得祖父明仁天皇許可後，原訂在7月8日舉行訂婚儀式，但考慮到九州豪雨風災，皇室決定延後至下個月3日，而兩人的正式大婚典禮，則將於明年擇期舉行。真子是當今日本天皇最年長的孫女，從學習院高中部畢業後，進入國際基督教大學（International Christian University）就讀，在就學的過程中，與同學小室圭相戀，長跑多年後於今年5月對外宣布定親的喜訊，讓日本皇室繼原長公主清子下嫁後，再次有女性成員出嫁。
現年25歲的真子，出生於東京都，是天皇次子、秋篠宮親王文仁的長女，由文仁親王親自取名為「眞子」，另有一個妹妹佳子和弟弟悠仁。隨皇室習俗進入學習院就讀，高中畢業後轉入國際基督教大學教養學部，成為首位就讀該校的皇室成員。成年後被授予寶冠大綬章，曾赴愛爾蘭學習語言，並前往英國愛丁堡大學和萊斯特大學進修。曾因媒體的報導，讓真子的知名度大增，故使部份網友以她的外型和相片製作漫畫作品，卻因內容敏感，一度引起警方高度關注。
由於繼承權改革方案遲遲無下文，故真子一旦於明年登記完婚後，恐將和其姑姑、原長公主清子一樣脫離皇族身份，冠夫姓入平民戶籍。目前日本皇位繼承人選共有4名，第一順位是皇太子德仁，依序順位則是秋篠宮文仁親王（Prince Akishino Fumihito）、悠仁親王和常陸宮正仁親王（Prince Hitachi Masahito）。其中身為當今天皇幼弟、第四順位正仁親王已高齡80歲，兩名皇子與王妃也都年過半百，僅倚賴悠仁此一系獨苗實屬危險。
(中時電子報)
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