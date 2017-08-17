失智婦癡等丈夫 中市警助返家

警方關懷深夜在超商徘徊的高姓婦人。(翻攝照片)

住在台中市太平區的60歲高姓婦人，日前返回彰化老家探親，返程時與丈夫約在東區聖母橋碰面，卻因為她患有輕微失智，忘了約定地點，深夜獨自在太平區金母橋頭徘徊，所幸新平派出所員警發現，主動關懷並協助她通知家人，讓高婦不必再「痴痴的等」。

警方指出，新平派出所員警吳嘉樺、陳建勝日前執行巡邏勤務時，巡邏經過新興路某超商，發現一名老婦人獨自坐在門口，原本不以為意，但隔了6個多小時，直到深夜11點多，兩人發現老婦人還是坐在那，趕忙趨前關切。

經詢問，員警才知老婦人從彰化搭乘客運返回台中，原本與丈夫相約在東區聖母橋頭附近見面，卻因她有輕微失智，竟走錯了橋頭，一路從干城車站走到太平區金母橋頭，再加上身上沒帶電話，只好坐在那苦等。

警方表示，兩名員警載高婦返回派出所等待，並協助她通知家屬，讓其家人直呼「揪感心！」

(中時)