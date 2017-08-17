導入動脈取栓術 中風黃金治療時間倍增
腦中風高居國人十大死因第三名，衛生局去年建置緊急醫療處置照護網，今年導入動脈取栓術，黃金救援時間將從3小時延長至6小時，副市長侯友宜今（17日）出席宣傳記者會強調，民眾要熟記中風前兆症狀，一發現立即打119爭取救援時效。
侯友宜指出，腦中風每年奪走約1萬3000人性命及1萬7000人生活失能必須他人照料，占高齡失能者高達51.2％的比例，新北市亦然，推估每年有7611位市民中風，其中1880位失能、1894人死亡。
新北市去年9月結合消防局及10家醫院組成腦中風緊急處置照護網，讓缺血性腦中風的病人能在「黃金3小時」內及時施打靜脈血栓溶解劑。
去年9月辦理至今，新北市中風病人從發作到醫院超過3小時的比例從80.0％降到72.5％並持續降低中，但還是有高達72.5％的病人未能及時處置。
侯友宜強調，民眾對中風的徵兆警覺性不夠，常誤以為是年紀大、疲勞導致的手腳痠麻無力、臉歪嘴斜、口齒不清，沒有即時就醫而錯失良機，一定要熟記中風前兆症狀，一發現立即就醫。
衛生局表示，對於缺血性腦中風還有一項新型療法「動脈取栓術」，利用微創腦導管將阻塞特定部位腦血管之血栓取出，需要由跨領域的腦中風治療團隊合力完成。
與血栓溶解劑相比，動脈取栓術可將治療黃金時間由3小時延長至6至8小時，某些特定部位阻塞更可延長到12小時左右，為病患帶來更多的治療機會；規律的生活、有恆的運動、清淡的飲食、愉悅的心情、不抽菸不過度飲酒等，都是預防之道，尤其是有中風家族史者更不能輕忽。
(中時)
關鍵字：中風
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